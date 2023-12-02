Единственная боеспособная бригада врага несет огромные потери: эксперт – о ситуации на левобережье Херсонщины

Военный эксперт Павел Нарожный сообщил о ситуации на левом берегу Херсонщины, об огромных потерях оккупантов и проблемах с командованием в подразделениях российской армии.

Об этом Нарожный рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" 2 декабря.

"Вооруженные силы настаивают, чтобы мы об этом молчали, поэтому мы можем просто ссылаться на российских военкоров... Знаем, что единственная бригада более или менее боеспособная, находящаяся там, это 810-я бригада морской пехоты (город Севастополь), и они очень жалуются на потери, на огромные потери в своих подразделениях. Возле города Крынки наехал на мину целый российский генерал Завадский, замкомандующего 14-го общеармейского корпуса. То есть большого полета человек, приехавший почему-то под Крынки прямо на место боевых действий. Это означает, что ситуация "швах" для них. Это означает потеря командования, то есть команды генерала нужно транслировать прямо рядовому, стоящему на фронте", — отметил он.

Также читайте Непрерывно наступать они не могут: воин ВСУ оценил возможности окупантов на передовой

Павел Нарожный назвал тактическую и стратегическую цели ВСУ на левобережье Херсонской области.

"Если взять тактическую цель этого плацдарма: во-первых, это отбросить из Олешек для того, чтобы в Херсоне не было артиллерийских обстрелов, а вторая, как я вижу, стратегическая цель – это перешеек. Но для этого этот плацдарм должен стать плацдармом наступления, там нужно аккумулировать огромные силы и дальше – в наступление на перешеек", — резюмировал эксперт.

Напомним, что потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку. За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 331 110 единиц личного состава.

Читайте также: