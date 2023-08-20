"Единственная, долгожданная дочь": в Чернигове россияне убили 6-летнюю Софию, папа защищает Украину на фронте

Девочку пытались спасти врачи, но она скончалась.
В результате российского ракетного удара по Чернигову 19 августа погибла шестилетняя София Голинская. Девочка была единственной и долгожданной дочерью у родителей.
Об этом сообщила близкая подруга матери погибшей Екатерина Фарафонова. Папа девочки защищает Украину на фронте.
"Сегодня в Чернигове руками недососедей не стало единственной долгожданной дочери моей кумы, маленькой Софийки. Теперь Софийка ангел хранитель для своих родителей. Невозможно описать состояние и мысли. Почивай на мягких облачках наша маленькая", — отметила она.
По ее словам, София была очень добрым, умным и сообразительным ребенком. Женщина оставила реквизиты для помощи родителям девочки.
Ракетный удар по Чернигову
Напомним, что 19 августа Россия нанесла ракетный удар по Чернигову. В результате атаки погибли семь человек (среди них один шестилетний ребенок), пострадало 148. Ракета попала в Драматический театр. В это время там проходила выставка дронов, а в центре города гуляло немало людей.
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