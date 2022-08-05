Единственная "дорога жизни" на Запорожье превратилась в грязь – застряли 800 авто

За четыре дня запорожские спасатели вытащили из грязи возле села Каменское более 60 автобусов, 138 фур и 600 легковых авто.
Грунтовую дорогу там размыло из-за сильных ливней. А она – единственная, по которой можно эвакуироваться с оккупированного юга Украины. Ее называют "дорогой жизни".
Об этом 5 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.
Чрезвычайники предупреждали, что путь этот сейчас непроездной. Но тысячи людей все же пытаются спастись из оккупации, рискуя попасть под обстрелы или оказаться в ловушке бездорожья.
Напомним, украинские власти призвали эвакуироваться людей, оказавшихся на оккупированных территориях. Также началась масштабная эвакуация всех жителей Донецкой области — из-за постоянных боев, а также отсутствия гарантии, что в регионе в холодное время будут поставки электроэнергии, тепла и газа.
Тем временем, местные власти призвали эвакуироваться жителей Кочубеевской сельской громады в Херсонской области. Село недавно было освобождено украинскими войсками от российских оккупантов.
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