"Единственная успешная "спецоперация" Путина – уничтожение Мариуполя": дома 84 тыс. мариупольцев полностью разрушены

По предварительным подсчетам, общая потребность в восстановлении инфраструктуры города возросла до 12,5 млрд долларов.

В Мариуполе дома 84 тысячи жителей города полностью разрушены.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Это 40% многоэтажек или около 2 млн. квадратных метров. Чтобы построить такое количество жилья и создать там хотя бы базовые условия для проживания, необходимо 2,3 млрд долларов.

По предварительным подсчетам, общая потребность в восстановлении инфраструктуры города возросла до 12,5 млрд долларов.

"Единственная спецоперация, которую успешно провел Путин – это спецоперация по уничтожению Мариуполя и убийству мирных жителей. Нацистская Германия в 1941 году казалась непобедимой. Но в конце концов зло было наказано. Военные преступники гнили в тюрьмах или были ликвидированы. Десятки лет немцы платили репарации. Так будет и с Россией. Они заплатят за все", – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, что власти Мариуполя подтвердили химическую атаку на город.

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