Единственное направление, где РФ наступает: эксперт объяснил, чем Бахмут важен для оккупантов

Российские военные и наемники в течение нескольких месяцев "бьются лбом о стену".

Бахмутское направление остается едва ли не единственным на фронте, где российские оккупанты пытаются вести наступательные действия, основатель ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин бросает туда большие силы наемников ради собственных политических амбиций.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко на Youtube-канале ТСН.

"Соледар и Бахмут — это "пунктик" для Пригожина, который имеет свои политические амбиции, достаточно четко их декларирует, они становятся заметными. Для "вагнеровцев" сейчас получение этого плацдарма и победа позволила бы ему претендовать по меньшей мере на кресло министра обороны. Для него важен этот плацдарм, они туда бросают своих наемников", – отметил он.

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Эксперт рассказал, что там также есть российские регулярные силы, которые "в течение нескольких месяцев бьются лбом о стену, пытаясь захватить Бахмут, окрестности Соледара и всю эту дугу, но не имеют никакого успеха".

"Они, к большому сожалению, разрушают сам Бахмут и окрестности, обстреливают из разных видов вооружения, там достаточно горячо и непросто. Наши бойцы держат рубежи. Нашим бойцам удавалось выходить в контратаки, отбрасывать противника и наносить ему достаточно существенные потери", — говорит Мусиенко.

Военный эксперт напомнил также, что Бахмут — "едва ли не единственное направление, где Россия имеет не такие проблемные логистические пути".

"Это едва ли не единственная площадка, где они продолжают вести наступательные действия. Если они ее потеряют, это будет означать, что по всей линии фронта российские войска вынуждены переходить к защитным действиям, к глухой обороне или отступать", — добавил он.

Ловушки оккупантов для ВСУ, ядерная истерия Кремля и мощное предупреждение США | Александр Мусиенко

Ситуация в Донецкой области

Враг пытается прорвать оборону ВСУ на Бахмутском направлении. По словам президента Владимира Зеленского, особенно тяжелая ситуация на Донбассе, в том числе возле Бахмута. Город стал передовым фронтом. Там уже практически нет целых домов.

Вооруженные силы Украины освободили 40 населенных пунктов на севере Донецкой области, в частности, города Лиман и Святогорск.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские оккупанты "имитируют" захват Бахмута — говорят об успехах на этом направлении, чтобы выглядеть "победителями" хоть где-то.

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