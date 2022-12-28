Единственные сыновья у родителей: на войне погибли родные братья из Черкасской области

Константину было 26 лет, а Виктору – 24 года.

На войне погибли родные братья Виктор и Константин Кравченко из города Христиновка Черкасской области. Они вместе защищали Украину в боях с российскими оккупантами Херсонской области.

Об этом сообщили в Христиновском городском совете.

Военнослужащему Константину было 26 лет, а Виктору только 24 года. Кроме двух сыновей, больше детей у родителей не было.

Братья служили в самоходной артиллерийской батарее отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, сообщила "Общественному" пресс-секретарь Территориального центра комплектования в Черкасской области Алина Кривошея.

"Старшие солдаты Виктор и Константин Кравченко погибли 23 декабря во время артиллерийского обстрела в Херсонской области", — рассказала она.

В Христиновке погибших воинов похоронят в среду, 28 декабря.

Напомним, в Донецкой области 7 декабря погиб общественный и политический деятель Алексей Бевзюк с позывным "Мерс", который был в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Алексей воевал вместе с отцом Иваном и родным братом Андреем, погибшим в июле под Бахмутом. Их отец теперь комиссован, получил тяжелое ранение.

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