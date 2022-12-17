Единственным проквокатором является сама Россия: Госдеп об угрозах Кремля из-за Patriot

В Госдепе напомнили, что помощь нужна Украине для защиты

Российские агрессоры являются единственными ответственными за все провокации с первого дня вторжения в Украину.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель, сообщает CNN.

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В Госдепе напомнили, что США последовательно заявляли, что вся помощь, оказываемая Вооруженным силам Украины, необходима только для защиты территориальной целостности и суверенитета.

"Единственные провокационные меры, которые были приняты в ходе всего этого конфликта, были приняты Россией", — подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что не позволят "российским комментаторам" влиять на военную помощь для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России отреагировали на планы США передать Украине в ближайшее время мощные системы ПРО Patriot и пригрозили "непредсказуемыми последствиями".

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