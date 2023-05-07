Единственный и абсолютно реалистичный сценарий освобождения Мариуполя: военный эксперт объяснил, как можно деоккупировать город

По мнению специалиста, реально взять город в кольцо и отрезать его от линии поставок.

Военный эксперт Павел Нарожный назвал возможный сценарий деоккупации Мариуполя – брать город в кольцо и отрезать от линии поставок. Все, чтобы избежать больших потерь.

Об этом шла речь в комментарии эксперта 24 канала.

Он привел пример Бахмута и напомнил, какие жестокие бои там ведутся.

"В Бахмуте мы держим оборону, не атакуем. И в Бахмуте мы перемалываем, уничтожаем огромное количество российских солдат, которые атакуют. Если мы пойдем в атаку в лобовую на Мариуполь, такая судьба будет у наших солдат", – пояснил Нарожный.

По его мнению, украинская армия без проблем сможет уничтожать вражеские корабли. Ведь Украина имеет, в частности, ракеты "Нептун" и "Гарпун".

"А по суше его можно отрезать от линии поставки. И все та группировка, которая останется, если такие самоубийцы будут, если они останутся в Мариуполе, они просто со временем будут уничтожены", — заявил военный эксперт.

По мнению эксперта, у врага останутся всего два варианта – либо казаться, либо морем бежать в Россию.

"Такая же история с Донецком. Нет никакого смысла втягиваться в городские бои. Поэтому нужно тоже брать в кольцо, отрезать от линии поставки. Такая же история с Луганском", – сказал Нарожный.

В Мариуполь близко может подойти украинская артиллерия, и она будет держать кольцо под огневым контролем, чтобы уничтожать все, что будет двигаться в сторону города. И этого, мол, будет достаточно.

"Вот яркий пример – тот же Херсон. Мы в кольце его не держали, мы просто уничтожили линии поставки. Так же можно сделать с Мариуполем", – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, ВСУ предстоит уничтожить железнодорожную дорогу и все автомобильные пути.

"И после того вся группировка, которая будет в Мариуполе, будет обречена", — подытожил Нарожный.

Напомним, что теперь обновлены спутниковые снимки Мариуполя. Они формируют онлайн-карту. Теперь на карте видны разрушенные и сожженные оккупантами многоэтажки, разбитый Драмтеатр и новые места массовых захоронений. В настоящее время в городе массово сносят дома, под которыми могут находиться останки убитых мирных жителей.

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