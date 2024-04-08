"Единственный способ достичь мира – это поле боя": президент Финляндии о войне РФ против Украины

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что президент-диктатор России Владимир Путин понимает только язык силы. Поэтому единственный способ достичь мира в Украине – это поле боя.

Об этом пишет CNN.

"Я много лет участвовал в мирном посредничестве, и, конечно, когда вы выступаете посредником, все начинается с диалога, а после диалога вы начинаете устанавливать параметры. Но я думаю, что в этом конкретном случае холодная правда состоит в том, что единственный способ достичь мира – это поле боя", — заявил он.

По словам Стубба, война против Украины, которую начал Владимир Путин, "слишком велика для него, чтобы ее проиграть".

Президент Финляндии также высказался о мирном форуме.

"Очевидно, что швейцарцы будут принимать его (мирный форум – ред.) на каком-то этапе в ближайшем будущем, но мир должен быть двусторонним. Это не только односторонний путь. Необходимо, чтобы на определенном этапе пути встретились. Но когда для этого будут соответствующие условия, я не знаю. Честно говоря, сейчас у нас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией", — заявил Александр Стубб.

Напомним, аналитики объяснили, зачем Кремль ужесточает заявления о переговорах с Украиной.

Читайте также ведущие новости дня: