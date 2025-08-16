Единственный способ прекратить войну: генерал прокомментировал встречу Трампа и Путина

Только членство в НАТО предоставит возможность прекратить войну в Украине

Бывший заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе генерал сэр Ричард Ширрефф заявил, что членство Украины в Альянсе — единственный способ прекратить войну. Он остался недоволен результатами саммита Трампа и Путина на Аляске.

Об этом он рассказал в интервью Sky News.

Генерал считает, что Соединенные Штаты имели полное право арестовать Владимира Путина, когда он приземлился на Аляске.

«Он должен быть одет в оранжевый комбинезон и отправлен в Гаагу в кандалах», — прокомментировал Ширрефф, критикуя «развернутую красную дорожку» для кремлевского диктатора.

Россия должна получить «кровавый нос»

По словам Ширреффа, Путин не сделал "совершенно ничего" для прекращения войны, а единственной гарантией безопасности для Украины является ее членство в НАТО. Он уверен, что это остановит Россию от достижения ее намерений.

«Примет ли это Путин? Нет. Ни в коем случае. Никакого шанса. Единственный способ, в который Путин это примет, это если его заставят это принять. Это значит, что Россия должна получить кровавый нос, и она должна быть побеждена. Теперь это расстояние примерно в миллион миль. Поэтому я не вижу перспективы завершения этого дела», – сказал генерал.

Продолжение войны

На вопрос о том, что будет дальше, Ширрефф дал нелестный прогноз.

«Ну, война будет продолжаться. Украинские города и дальше будут подвергаться атакам беспилотников и ракет, а украинские мирные жители и дальше будут гибнуть. Тем временем дипломатические танцы будут продолжены. Пока Трамп не осознает, что единственный способ остановить эту войну — заставить Россию принять то, чего хочет Запад и чего хочет Украина, ничего не изменится», — подытожил генерал.

Напомним, европейские чиновники и президент США Дональд Трамп обсудили возможность предоставления Украине гарантий безопасности при поддержке США и Европы в случае достижения мирного соглашения. Но новый формат гарантий может появиться без участия НАТО.