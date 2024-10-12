Единственный за последний год: военный об особенностях Курского направления

Военный заметил, что на Курщине замороженной линии фронта с постепенным продвижением по факту нет, поэтому каждая сторона может оказаться в окружении.
Курское направление – единственное за последний год, где идет маневренная война.
Об особенностях Курского направления фронта рассказал военный 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман".
"Замороженной линии с постепенным продвижением по факту нет, поэтому каждый род войска с обеих сторон может оказаться за 1-2 дня в окружении", — говорит "Осман".
По его словам, за время украинской операции в Курщине с такой проблемой сталкивались по несколько раз обе армии.
"Судить о причинах данных ситуаций я не могу, для меня это направление неизведанно. Факт остается фактом: враг у нас учится и применяет ответную идентичную тактику боя, поэтому чтобы эффективно воевать, на каждое свое действие нужно разрабатывать противодействие", — добавил военный.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов назвал серьезную ошибку, допущенную Украиной в Курской области.
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