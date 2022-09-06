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Едут через третьи страны: у Зеленского рассказали, как крымчане "убегают" с полуострова от оккупантов

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Едут через третьи страны: у Зеленского рассказали, как крымчане "убегают" с полуострова от оккупантов

Российские захватчики в скором времени приступят к осенней призывной кампании в армию РФ.

Жители временно оккупированного Крыма едут с полуострова, опасаясь того, что оккупанты заберут в российскую армию.

Об этом рассказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в эфире национального телемарафона.

"В течение полугода большое количество людей уезжало из Крыма, боясь призыва в ряды российской армии. Местные жители выезжают через Грузию, Армению, Турцию и другие страны", — сообщила чиновник.

По ее словам, выбраться из временно оккупированного полуострова на подконтрольные Украине территории через Херсонскую и Запорожскую области сложно. Те жители временно оккупированного полуострова, которым все же удается выехать в Запорожье, Одессу, Кривой Рог или другие украинские города, могут воспользоваться эвакуационными поездами.

Тамила Ташева отметила, что в 2022 году Россия проводит две призывные кампании и вторая стартует уже осенью.

Ранее постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева рассказала, как крымчанам подготовиться к деоккупации.

Напомним, ГУР просит жителей временно оккупированного Крыма сообщать "самые популярные" места для посещения, где базируются коллаборанты и оккупационные войска.

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