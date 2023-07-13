Едут дольше, чем воюют: оккупант о "пушечном мясе" – зэков из Бурятии и Ханты-Мансийска

Оккупант жалуется, что его подразделение не готово к украинскому контрнаступлению, потому что "нечем готовиться".

Российский оккупант рассказал о готовности ВСУ к наступлению, запрете вывозить в РФ мертвых и раненых "зеков":

Об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта с другом, который перехватила украинская разведка.

Захватчик комментируя начало украинского контрнаступления заявил, что "все все знают, но никто ничего не делает".

"Х**ы (украинцы) в Телеграмм комбату пишут, что "вам п*зда, мы вас разнесем", – отметил он.

В свою очередь жена рассказала, что видела по российскому зомбиТВ, как воевать против Украины везут мобилизованных из дальних уголков РФ, например Улан-Удэ и Ханты-Мансийска.

"Да, и зеки оттуда же – из Улан-Удэ, из Бурятии. 60 человек оттуда. Они зеки – их просто "на убой". Они едут дольше, чем воюют. Зашли, их раз***ли и все. Их вообще никто не считает. Я не уверен, что их даже отсюда вывозят. Раненых запрещено вывозить "за ноль". А х*й знает, где они лечатся или не лечатся вообще. Я думаю, "200-х" просто закопали и все — без вести пропавшим считается. Отсюда два выхода: или "200" или "300", иначе никак", — отвечает оккупант.

Россиянин отмечает, что его подразделение не готово к украинскому контрнаступлению, потому что "нечем готовиться".

Ранее другой оккупант в перехваченном разговоре рассказал, как военные РФ на передовой пьют брагу бидонами, стреляют коров ради развлечения и боятся мифических польских наемников.

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