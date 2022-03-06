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"Едут воевать на стороне добра": защищать Украину направляются тысячи добровольцев из 52 стран мира

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"Едут воевать на стороне добра": защищать Украину направляются тысячи добровольцев из 52 стран мира

УНИАН

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 6 марта.

Иностранцы, которые могут и хотят воевать против российских оккупантов в Украине, могут вступить в ряды интернационального легиона. Защищать Украину от российских оккупантов едут уже около 20 тысяч иностранных добровольцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 6 марта.

Глава МИД назвал это беспрецедентной мобилизацией иностранцев.

"Весь мир сегодня на стороне Украины, не только на словах, но и в делах. Мобилизация свободных людей мира просто поражает. К нам стремятся опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание. Мы их не нанимали, не стимулируем ничем. Это их желание воевать на стороне добра", – сообщил министр.

Кулеба объяснил, что не имеет права разглашать распределение добровольцев по странам, а также данные о том, кто уже прибыл в Украину, но подчеркнул, что речь идет о высоком количестве желающих.

"Общее количество заявок приближается к 20 тысячам", — подытожил глава МИД.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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