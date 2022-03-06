"Едут воевать на стороне добра": защищать Украину направляются тысячи добровольцев из 52 стран мира

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 6 марта.

Иностранцы, которые могут и хотят воевать против российских оккупантов в Украине, могут вступить в ряды интернационального легиона. Защищать Украину от российских оккупантов едут уже около 20 тысяч иностранных добровольцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 6 марта.

Глава МИД назвал это беспрецедентной мобилизацией иностранцев.

"Весь мир сегодня на стороне Украины, не только на словах, но и в делах. Мобилизация свободных людей мира просто поражает. К нам стремятся опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание. Мы их не нанимали, не стимулируем ничем. Это их желание воевать на стороне добра", – сообщил министр.

Кулеба объяснил, что не имеет права разглашать распределение добровольцев по странам, а также данные о том, кто уже прибыл в Украину, но подчеркнул, что речь идет о высоком количестве желающих.

"Общее количество заявок приближается к 20 тысячам", — подытожил глава МИД.