Едва успели спасти: в Испании бурый медведь застрял головой в канистре (видео)

На медведя надели специальный трекер, чтобы отслеживать его перемещение.

В Испании спасли случайно попавшего в ловушку бурого медведя. Животное застряло головой в пластиковой канистре.

Об этом пишет BILD.

Как стало известно, бурый медведь случайно попал головой в канистру и несколько дней ходил таким образом. Сам же инцидент произошел на севере Испании.

Приехавшие на место спасатели освободили животное из плена и одели на него специальный трекер, чтобы в дальнейшем перемещение медведя можно было отслеживать.

В Испании бурый медведь застрял головой в канистре

Напомним, что в Испании растет количество жертв накрывшего страну мощного шторма.