Едва успели спасти: в Испании бурый медведь застрял головой в канистре (видео)

На медведя надели специальный трекер, чтобы отслеживать его перемещение.
В Испании спасли случайно попавшего в ловушку бурого медведя. Животное застряло головой в пластиковой канистре.
Об этом пишет BILD.
Как стало известно, бурый медведь случайно попал головой в канистру и несколько дней ходил таким образом. Сам же инцидент произошел на севере Испании.
Приехавшие на место спасатели освободили животное из плена и одели на него специальный трекер, чтобы в дальнейшем перемещение медведя можно было отслеживать.
Напомним, что в Испании растет количество жертв накрывшего страну мощного шторма.