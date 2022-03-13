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Едят по мусорникам, но хотят стереть с Земли украинские города: СБУ перехватила разговор российских оккупантов

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Едят по мусорникам, но хотят стереть с Земли украинские города: СБУ перехватила разговор российских оккупантов

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Оккупанты под Херсоном зашли с территории Крыма без еды и оружия.

Российские оккупанты деморализованы, у них заканчивается еда, из-за чего они питаются по мусорникам. Несмотря на проблемы, оккупанты цинично заявляют, что хотят стереть с Земли украинские города.

Об этом сообщила СБУ, опубликовав перехваченные разговоры оккупантов.

"У многих захватчиков единственное желание – выжить и вернуться домой. Из перехваченного СБУ разговора становится понятно, что подразделения ехали в командировку в Чечню, а оказались на войне в Украине. Так что оккупанты ныне под Херсоном, зашли с территории Крыма без еды и оружия, испытали многочисленных потерь Захватчик цинично вспоминает о том, как они разграбили свои же разбитые БТРы, чтобы иметь оружие, а еще — ищут продукты по мусорникам, чтобы выжить. скоро именно они исчезнут из нашей Украины, как роса на солнце!", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, чрезвычайники опубликовали фото разрушений в Харькове в 18-й день войны в результате бомбардировок со стороны российских войск.

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