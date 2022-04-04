Едят собак и бомбят зоопарки: как российские военные беспощадно издеваются над животными (видео 18+)

Едят собак и бомбят зоопарки: как российские военные беспощадно издеваются над животными (видео 18+)

Российским оккупантам не важно, что уничтожать — зоопарки, приюты, дома, города или мирных украинцев.

После освобождения Киевской области украинской армией от российских оккупантов зверства путинских армейцев шокировали весь мир — Сетью разлетелись фотографии пыток мирных людей, которых перед варварскими убийствами раздевали, насиловали, морили голодом, связывали и т.д. Впрочем, от рук российских палачей страдают не только гражданские граждане и их дома, но и животные.

ТСН.ua продолжает публиковать преступления армии РФ на территории Украины. На этот раз рассказываем о зверствах оккупантов к животныхм и птицам.

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Ад в Бородянском приюте

Одна из украинских зоозащитных организаций сообщила, что волонтеры, которые смогли добраться к Бородянке (Бучанский район, Киевская область), были ошеломлены от увиденного — из 485 животных выжило только 150, но они были истощены и обезвожены.

Животные Бородянского приюта с начала войны остались закрытыми в вольерах. Фактически они существовали 30 дней без еды и воды.

По словам зоозащитников, попасть к животным им удалось 1 апреля. Волонтерам удалось эвакуировать всех зверей в другое убежище, а также частично опекали некоторых животных.

Трагедия в Бородянском приюте: за время оккупации города из 485 собак заведения выжило всего 150

Искалеченная собака в Горенке

В Горенке Бучанского района, длительное время находившейся под обстрелами, нашли в кустах раненую собаку с многочисленными ожогами. Животное почти ослепло от обстрелов оккупантов.

"Мир – небольшой пес, всего 10 кг, но он очень испуган от всего, что с ним произошло, поэтому ведет себя агрессивно и отказывается от еды. Через неделю в стационаре клиники собаке уже немного легче, но впереди еще долгий путь лечения и реабилитации", – рассказывают волонтеры.

В Горенке нашли собаку с многочисленными ожогами от обстрелов оккупантов / instagram.com/uanimals.official

От обстрелов оккупантов в Горенке пострадал пес / instagram.com/uanimals.official

Косуля получила сильные ожоги

В Киевской области возле села Капитановка местные жители спасли олененка с ужасными ожогами, которые животное получило в результате российского обстрела. По словам фотографа, снявшего животное, косуля получила первую помощь, но впереди у нее – длительное лечение.

Косуля из-за обстрелов россиян получила ожоги / Reuters

Раненая косуля / Reuters

Обстрел экопарка

Под Киевом от интенсивных обстрелов российских оккупантов пострадал частный экопарк, находившийся под пулями захватчиков с начала полномасштабного вторжения. В результате действий россиян зверинец частично потерпел разрушения, многие животные были убиты оккупантами.

Мертвые страусы из-за обстрелов оккупантов / Associated Press

По информации руководства экопарка, от попадания снаряда погибли альпаки, шотландская корова, ламы, венгерская сюрка, около 20 страусов.

Убитые россиянами животные в экопарке / Associated Press

Трупы животных под Киевом / Associated Press

Убитое россиянами животное / Associated Press

Волонтерам и военным удалось спасти уцелевших животных, их эвакуировали в начале апреля.

Военный ВСУ пришел спасать животных / Associated Press

Убитый россиянами страус / Associated Press

Спасенными занимаются ветеринары, поскольку животные истощены.

Спасенный кролик из экопарка под Киевом / Семейный экопарк Ясногородка

Спасение животных в зоопарке под Киевом / Associated Press

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя преступные действия россиян, отметил, что до нападения оккупантов в этот экопарк ходили дети, но враг принес голод и смерть.

"Раньше сюда приходили семьи с детьми, чтобы покормить животных. Теперь здесь боль, голод и смерть, которую принесли российские солдаты. Украинская армия сейчас пытается спасти животных, которые смогли выжить. Между нашими странами действительно цивилизационная пропасть", — написал он.

Россияне сбросили бомбу на убежище

Российские оккупанты 1 марта 2022 сбросили бомбу на территорию приюта Best Friends, что в Макаровском районе Киевской области.

Россияне разбомбили убежище / Фото из открытых источников

Работникам пришлось открывать клетки с животными, чтобы те могли как-то спастись.

Оккупанты начали есть собак

СБУ перехватила разговоры российских оккупантов, которые рассказали, как они убивают украинских детей в Мариуполе и едят собак.

"Здесь три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девочку…", – говорит оккупант в разговоре с женой, которую эта информация изрядно развеселила.

Другой рассказывает отцу о том, что на днях алабая "захреначили". Даже у отца это вызывает отвращение: "Бл*, армия наша. Вообще охренеть...".

Бросали гранаты в собаку

Российские оккупанты убили собаку, бросая ради забавы в нее гранаты. Животное, по словам хозяина, погибло от четырех осколков гранат и его похоронили прямо во дворе.

"Это была самая умная, самая кроткая собачка, какие у меня когда-либо были... Настоящий друг моих деток. Кровавые орки бросали в нее гранаты, ради забавы, чтобы увидеть, как она умрет... на месте захоронения — крест с чекой от гранаты", — рассказал. в Facebook владелец убитой оккупантами собаки.

Другие зверства россиян в Украине

Пес не покидает владельца, которого под Киевом расстреляли российские оккупанты.

Собака у убитого мужчины

Тушки свиней, погибших из-за обстрелов россиян.

Убитые россиянами свиньи / Getty Images

Украинцы спасают страусов, выживших во время обстрелов армии РФ. Рядом лежит убитая россиянами птица.

Последствия обстрелов россиян / Getty Images

Как сообщалось, после освобождения от российских оккупантов в городе Буча и других населенных пунктах Киевщины находят братские могилы, где российские убийцы хоронили мирных людей, которых расстреливали только потому, что они были украинцами. Собрали жуткие кадры массовых расстрелов украинцев российскими захватчиками.

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