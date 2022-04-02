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Ее фото облетели мир: оккупанты взяли в плен роженицу из Мариуполя и используют для пропаганды (видео)

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Ее фото облетели мир: оккупанты взяли в плен роженицу из Мариуполя и используют для пропаганды (видео)

Марианна Вышемирская / Associated Press

Где сейчас находится Марианна – неизвестно.

Оккупанты взяли в плен роженицу с младенцем из Мариуполя, фото которой облетели мир после авиаудара по роддому. Российская пропаганда использует Марианну Вышемирскую для оправдания преступления.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на волонтеров.

По их словам, родные девушки обращались за помощью выехать на подконтрольную Украине территорию, чтобы предотвратить это. Но сделать этого не удалось. Где сейчас находится Марианна – неизвестно.

Скриншот
Скриншот "Обозреватель"

Оккупанты выложили "интервью" с молодой мамой, где она рассказывает якобы о событиях в событиях в роддоме.

Видео содержит многочисленные склейки, видно, что девушка находится под давлением, плачет. Нарезкой разговора с Марианной россияне пытаются подтвердить ложь о том, что в больнице размещалась "база "Азова".

Скриншот из видео пропагандистов / ©
Скриншот из видео пропагандистов

Также девушка впервые прокомментировала ситуацию на странице в Instagram, где у нее 105 тысяч подписчиков. Пострадавшая в роддоме Марианна заявила, что аполитична. Под последними фото украинцы написали сотни гневных коментариев.

Напомним, что в Мариуполе Донецкой области 9 марта российские оккупанты разбомбили роддом, в котором находились матери и дети.

Марианна Вышемирская / © Associated Press
Марианна Вышемирская / Associated Press
Марианна Вышемирская / © Associated Press
Марианна Вышемирская / Associated Press

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