"Ее руки были обожжены до костей": история замученной до смерти оккупантами 23-летней девушки из Бучи

"Ее руки были обожжены до костей": история замученной до смерти оккупантами 23-летней девушки из Бучи

Похоронили девушку в Белой Церкви. Убитая горем мать пыталась открыть забитый гроб, но ее удержали.

Очередное зверство россиян в Украине. 23-летняя Карина Ершова, которая в 2014 году переехала с родителями из оккупированного Донецка в Бучу, была там замучена и застрелена российскими оккупантами.

Об этом пишет Бучанский городской совет со ссылкой на издание The Daily Mail.

Отмечается, что девушку схватили на улице, ее пытали и изнасиловали, а потом выстрелили в голову. Ее тело нашли в братской могиле во дворе церкви, где после освобождения Бучи эксгумировали уже более 400 тел.

Отчим девушки Андрей Деренко заявил, что ее тело было все в порезах, большинство ногтей на пальцах отсутствовали, будто она пыталась защитить себя, пыталась отбиваться.

"Мы считаем возможным, что ее изнасиловали. Мы не видели нижнюю часть ее тела, только верхнюю часть, но то, что мы видели... можем только представить, что может быть на остальной части ее тела", — сказал отчим погибшей девушки.

23-летняя Карина Ершова, которую убили кафиры в Буче / Фото із соцмереж

Представители полиции сообщили семье о том, что Карина была подвергнута пыткам и убита. Известно, что ее руки были обожжены до костей, при этом на пальцах остались серебряные кольца, которые она всегда носила. Также на ноге девушки был наложен жгут, видимо, чтобы остановить кровотечение от огнестрельного ранения.

"Я выплакала все, что у меня было. Теперь у меня нет слез", – сказала мать девушки Елена.

В то же время отчим Карины заявил, что ненавидит Россию и ему стыдно говорить на русском языке. "Мы их ненавидим. Мы из Донецкой области, где почти все люди говорят по-русски, но я ненавижу россиян за то, что они убили русскоязычную девушку. Теперь мне стыдно говорить по-русски, потому что я ненавижу "русский мир". Русские солдаты не люди. Они животные", – сказал Андрей.

В Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах, находившихся под оккупацией россиян, продолжается расследование массового применения пыток, сексуального насилия, убийств мирных жителей.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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