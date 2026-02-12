- Дата публикации
Эффект бумеранга: Белгород снова замерзает без электричества
В Белгороде 220 тысяч абонентов остались в темноте и без тепла.
Сегодня, 12 февраля, в российском Белгороде снова исчезло электричество.
Об этом сообщил гауляйтер Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он посетовал, что веерные отключения электроэнергии происходят «из-за оказанного огневого влияния».
«На одной из подстанций произошла авария. Отключение электроэнергии произошло более чем в 220 тысячах абонентов в трех муниципалитетах: Белгород, Белгородский и Шебекинский округа. Аварийные бригады работают», — отметил Гладков.
Местный ТГ-канал «Пепел» пишет, что перебои также начались и с отоплением.
Напомним, что перебои с электричеством и отоплением в Белгородской области начались после ударов по энергетической инфраструктуре 6-7 февраля. После обстрела 8 февраля из Белгорода начали вывозить детей в другие регионы РФ.
Ранее сообщалось, что россияне сбросили бомбу на Белгород, из-за чего из трех близлежащих многоэтажек эвакуировали около 1600 человек.