Война
387
1 мин

Эффект бумеранга: Белгород снова замерзает без электричества

В Белгороде 220 тысяч абонентов остались в темноте и без тепла.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Блэкаут в Белгороде. Фото t.me/belpepel

Блэкаут в Белгороде. Фото t.me/belpepel

Сегодня, 12 февраля, в российском Белгороде снова исчезло электричество.

Об этом сообщил гауляйтер Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он посетовал, что веерные отключения электроэнергии происходят «из-за оказанного огневого влияния».

«На одной из подстанций произошла авария. Отключение электроэнергии произошло более чем в 220 тысячах абонентов в трех муниципалитетах: Белгород, Белгородский и Шебекинский округа. Аварийные бригады работают», — отметил Гладков.

Местный ТГ-канал «Пепел» пишет, что перебои также начались и с отоплением.

Напомним, что перебои с электричеством и отоплением в Белгородской области начались после ударов по энергетической инфраструктуре 6-7 февраля. После обстрела 8 февраля из Белгорода начали вывозить детей в другие регионы РФ.

Ранее сообщалось, что россияне сбросили бомбу на Белгород, из-за чего из трех близлежащих многоэтажек эвакуировали около 1600 человек.

