Эффект от поражения корабля "Коммуна" оценили в ISW: какие последствия для врага

Один из аналитиков указал, что судно предоставляет российскому флоту "ценные возможности".

Удар по российскому военному кораблю "Коммуна" в оккупированном Севастополе может ограничить операции Черноморского флота РФ на подводных лодках и сорвать запуски с подводной лодки ракет "Калибр".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) со ссылкой на аналитика морской разведки.

В Институте напомнили, что 21 апреля украинские войска нанесли удары в Севастополе и повредили корабль поддержки подводных лодок ЧФ России "Коммуна" — самое старое в мире военно-морское судно, находившееся в рабочем состоянии.

На опубликованных в тот же день геолокационных кадрах виден огонь и столб дыма в Севастопольской бухте. В то же время, российские источники утверждали, что в этом районе их ПВО перехватила украинскую противокорабельную ракету.

Спикер ВМС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук подтвердил, что удар нанес ущерб кораблю "Коммуна". Хотя украинские силы еще уточняют степень разрушения, судно явно неспособно работать.

Плетенчук также отметил, что "Коммуне" более 111 лет, и что россияне модернизировали ее в 2016 году для выполнения глубоководных работ, включая подъем подводных лодок и затонувших грузов. Спикер ВМС обратил внимание, что "Коммуна" – единственное спасательное судно такого класса в составе российского ЧФ.

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Ранее корабль проводил спасательные операции в районе затонувшего российского ракетного крейсера "Москва" и большого десантного корабля "Цезарь Куников". Без "Коммуны" российские войска не смогли бы провести подобные спасательно-поисковые операции.

Аналитик разведки из открытых источников Х. И. Саттон отметил, что "Коммуна" предоставляет российскому флоту "ценные возможности", и что корабль часто участвовал в морских испытаниях и может вести войну на морском дне.

Другой аналитик морской разведки предположил, что украинский удар по судну может ограничить операции ЧФ на подводных лодках и сорвать российские операции по запуску ракет "Калибр" с подводной лодки.

Напомним, 21 апреля Плетенчук заявил, что в оккупированном Крыму ВМС Украины "достали очередной корабль из состава ЧФ РФ "Коммуна". Характер повреждений верифицируется, но "однозначно корабль выполнять задания теперь не способен".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новая "бавовна" для оккупантов! Россия потеряла уникальный старый корабль "Коммуна"!

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