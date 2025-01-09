Эффективная дезинсекция: украинские бойцы показали уничтожение оккупантов на украинской земле (видео)

Малые группы врага выслеживаются аэроразведкой и безжалостно уничтожаются подразделениями Сил беспилотных систем и артиллерией. Это работа 46-й отдельной аэромобильной бригады.

Об этом пишут ДШУ Украины.

Наши бойцы показали эффектную дезинсекцию украинской земли

"Прибыли на точку, успели выгрузиться, занять какие-то щели или здания, и обрезали пути к маневру – назад дороги нет. А есть только в ад, где всем этим подонкам и место", – пишут в ведомстве.

Чем больше "тараканов" накапливается в местах сбора, отмечают в бригаде, тем большее их количество никогда уже не вылезет на поверхность.

"Дезинсекция, то есть профессиональная борьба с тараканами, — это наш профиль, — уверяют бойцы.

Ранее бойцы спецподразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили российскую пушечную позицию в Запорожской области. Цель успешно уничтожена.

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