Эффективное решение: украинские бойцы на Курщине давят противника броней, когда закончились боеприпасы (видео)

Украинские бойцы показали яркую и эффективную работу по врагу Курщины. На видео зафиксировано, как экипаж бронетранспортера Stryker 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины гоняется по полю за противником и давит россиян броней и колесами.

Об этом пишут Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

Украинские бойцы на Курщине давят противника броней

"Именно так решили действовать Галицкие десантники, когда после тяжелых боев у них закончился боекомплект, а противник был совсем рядом и представлял опасность. При этом, когда механик-водитель искал свою очередную цель, наводчик-оператор вылез из люка и вел огонь по россиянах из стрелкового оружия!", — отметили в ДШУ.

Ранее операторы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ ликвидировали 13 военнослужащих Северной Кореи во время выполнения задания на Курщине.

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