Эффективность ПВО Украины составляет 50%, вопрос о закрытии неба все еще актуален – Жданов

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что Украина должна вернуться к вопросу о закрытии неба над нашим государством, ведь Россия за последние два дня значительно усилила ракетные обстрелы.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

По мнению Жданова, если бы страны Запада предоставили Украине половину своих систем ПВО, этого было бы достаточно для противодействия российской агрессии.

"Если бы они действительно отдали нам хотя бы половину своих систем противоракетной обороны, этого было бы достаточно. Дело в том, что нужно различать. У нас есть система противовоздушной обороны, которая состоит из советских образцов вооружения, то есть им по 40-50 лет, если не больше. Но мы частично приспособились, у нас есть алгоритмы и мы пытаемся нашей системой ПВО сбивать ракеты, и она частично работает фактически как система противоракетной обороны, но ее эффективность составляет всего 50%, немного больше. Судя по тому количеству ракет, которые были выпущены – 83, и тех ракет, которые были сбиты, – 43. Вопрос о том, что когда Россия уменьшила ракетные обстрелы Украины, мы снова сняли с повестки дня вопрос о закрытии нашего неба. Сейчас эта тема снова актуальна, седьмой месяц войны, а этот вопрос до сих пор не решили", – подчеркнул эксперт.

Массированный ракетный обстрел Украины

Россия второй день подряд производит массированный ракетный обстрел территории Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на сегодняшний день известно о сбитии 18 российских ракет с 7 утра до 12:20 дня.

Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также сообщил, что Россия готовилась к атакам ракетами в осенне-зимний период, но выпустила их по Украине вчера, из-за взрывов на Крымском мосту.

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