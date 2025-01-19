Эффектное файер-шоу: бойцы Третьей штурмовой направили дрон в укрытие окупантов (видео)

На кадрах видно, как взлетает в воздух здание с оккупантами.

Бойцы 3-й штурмовой устроили эффектное файер-шоу для солдат армии РФ. Враг понес потери в технике и живой силе.

Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада.

Третья штурмовая показала, как направила дрон в укрытие оккупантов

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Да, удалось обнаружить и поразить замаскированный миномет. Кроме того, воины прошли: АГС, РЭБ, танк и несколько авто. На кадрах видно, как здание с россиянами эффектно взмывает в воздух. Пехоту армии РФ добили в погребе и укрытии. Третья штурмовая показала, как направила дрон в укрытие окупантов

Бойцы 3-й штурмовой устроили эффектное файер-шоу для оккупантов. Да, удалось обнаружить и поразить замаскированный миномет. Кроме того, воины прошли: АГС, РЭБ, танк и несколько авто. На кадрах видно, как здание с россиянами эффектно взмывает в воздух. Пехоту армии РФ добили в погребе и укрытии.

Ранее Третья штурмовая эффективно отработала по автотехнике россиян в Харьковской области. Бойцы ударили FPV-дронами по враждебным целям.

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