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Эффектное видео: в ОК "Юг" показали момент ничего сбития российской ракеты "Калибр"

Эффектное видео: в ОК "Юг" показали момент ничего сбития российской ракеты "Калибр"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1442
Время на прочтение
1 мин
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Эффектное видео: в ОК "Юг" показали момент ничего сбития российской ракеты "Калибр"

Скриншот с видео

На кадрах зафиксирована работа Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

ОК "Юг" опубликовало в Сети видео с моментом сбивания российской крылатой ракеты "Калибр" в небе над Херсонщиной 16 февраля.

Соответствующие кадры выложил представитель ОК "Юг" Владислав Назаров.

"Подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбивает российскую крылатую ракету "Калибр" ночью 16 февраля 2023 года", — говорится в подписи к видео.

Напомним, Россия в ночь на 16 февраля устроила ракетную атаку по Украине, запустив по ее территории 32 ракеты. Из них 16 удалось уничтожить.

В ОК "Юг" информировали, что ПВО южного направления сработало на отлично – сбиты все восемь ракет: шесть над Николаевщиной и две над Херсонщиной.

Не исключено, что враг и днем 16 февраля может нанести повторные ракетные удары по Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1442
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