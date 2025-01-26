Эффектный и эффективный удар: HIMARS атаковал скопление окупантов на Курщине (видео)

Да, ВСУ ударили HIMARS по позиции сосредоточения российского личного состава. Поражение нанесено кассетными боеприпасами M30 DPCIM.

Об этом сообщили в 225 ОШБ.

ВСУ показали удар HIMARS по оккупантам на Курщине

Детали операции

Как отметили в Forbes, стимулируя поражение и отступление, солдаты 225 штурмового батальона украинской армии в четверг или незадолго до этого заманили в ловушку крупные российские силы в Курской области на западе России. Когда россияне бросились вперед в лесную полосу недалеко от села Свердликово, украинские бойцы из РСЗО HIMARS открыли огонь.

Ракета М30/31 разбрасывала десятки бомб размером с гранату лесной полосой. За яркой работой наблюдал украинский беспилотник.

"Удар уничтожил значительную часть живой силы противника. Впоследствии группы вернулись, чтобы завершить зачистку территории", — сообщил 225-й штурмовой батальон.

В издании считают, что столь успешная работа по врагу помогает объяснить, почему потери российских и северокорейских бойцов на Курщине были столь велики. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Курске погибли и получили ранения 30 тысяч россиян.

"Мало того, что россияне и северокорейцы наступают день за днем ​​же дорогами, ведущими в город Суджа, опоре украинского выступления, они все чаще делают это пешком — и при очень слабой поддержке. Пехота уязвима для артиллерии, и особенно уязвима, когда она собирается вместе в предварительно прицельной зоне поражения", — пишут аналитики.

Чтобы заманить россиян в зону поражения возле Свердликова, пехота 225 штурмового батальона провела заранее спланированный уход с той же позиции. Бойцы ВСУ отметили: когда противник, уверовав в свой "успех", стянул в этот квадрат значительные силы, по ним был нанесен удар кассетными боеприпасами из HIMARS.

Непонятно, сколько там было россиян и сколько из них пострадало или ликвидировано. Однако в крупнейших российских атаках могут участвовать 50 единиц техники и несколько сот солдат. Также известно, что провальные атаки России за последние недели завершались сотней убитых и раненых.

Журналисты отметили: то, что 225-й штурмовой батальон особенно гордится засадой, говорит о потенциально огромном количестве российских жертв.

"Нечасто мы можем раскрыть подробности таких операций. Но в этот раз нам удалось показать, как координация, тактика и современное оружие работают в руках вооруженных сил Украины", – заключили в Forbes.

Ранее в ISW сообщили, что на 25 января российские войска продолжили наступательные операции на украинском выступлении в Курской области. Впрочем , не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

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