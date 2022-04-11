Ефросинина о ненависти к россиянам: "Заслуживают перепрошивку мозгов принудительным образом"

Телеведущая также призналась, что не общается с родными из Керчи.

Украинская телеведущая, почётный посол ООН по вопросам народонаселения, в настоящее время волонтер Маша Ефросинина призналась, что не общается с родными из Крыма.

Так, выросшая в Керчи знаменитость поделилась, что близкие ни разу ей не позвонили и не написали с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом она рассказала в интервью "Слава+".

Также читайте Российские оккупанты обстреляли авто мужа Илоны Гвоздевой

Телеведущая отметила, что ее родной дядя, живущий в Санкт-Петербурге, написал сообщение через 40 дней войны. Правда сообщение мужчина прислал не ей, а сестре Маши – Елизавете Ющенко.

"Вчера сестра мне сказала, родной брат нашего папы написал ей, Лизе, что ему очень жаль, что происходит в Украине. Он живет в Питере. На шестой неделе что-то случилось в голове", — прокомментировала Ефросинина.

Также знаменитость призналась, что считает правильным – испытывать ненависть к россиянам.

"Россияне, во-первых, пропитаны естественной рефлексией на украинца как на второсортное, жалкое, холуйское и что-то бесчеловечное, пропитанные с головы до пяток как минимум уже три, а то и четыре поколения. От прабабушки до внучка", — подчеркнула она.

Маша добавила, что российская пропаганда – это и есть то самое "химическое оружие", которое распиливали в течение 30 лет. Другое объяснение того, почему 140 миллионов россиян не вышли на улицы и публично не говорят о войне у ведущей нет.

"Лишь 20 ртов срыгнули "миру мир", "нет войне". Иначе всю эту х*йню я объяснить не могу. Во-вторых: то, как эти люди сейчас реагируют даже на какие-то завуалированные намеки переговорщиков и тех, кто всрался в Кремле, этих пузатых х*ров, о том, что "вероятно, мы готовы на мирные какие-то договоренности, мы вот войска отвели"... И то, как эта нация реагирует... Под предпоследним заявлением президента, они там пишут, что готовы есть собственных детей, если начнется голод, но чтобы только всех украинцев уничтожили", — сказала она и добавила, что россияне "заслуживают не только ненависти и проклятия, а перепрошивки мозгов в течение еще 50 лет и желательно принудительным способом".

Напомним, ранее Ефросинина рассказала, что ей пишут артисты, молчащие о войне. Также ведущая поделилась, какие фейки распространяют о ней россияне.

Читайте также: