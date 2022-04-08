Ефросинина рассказала, что ей пишут артисты, которые молчат о войне: "Их запугали"

Также ведущая рассказала, какие фейки распространяют о ней россияне.

Украинская ведущая, почетный посол ООН по вопросам народонаселения, в настоящее время волонтер Маша Ефросинина рассказала, что получает частные сообщения от артистов, которые решили молчать о войне в Украине.

Знаменитость говорит, что они заняли такую позицию из-за того, что их запугали. Им угрожают расправой близких и тюремным заключением. Маша не назвала имена артистов. Впрочем, она отметила, что это очень известные личности.

Маша Ефросинина в эфире телемарафона / скриншот с видео

"Я получаю личные сообщения от тех, кто уехал, и кто молчит. Я не смогу назвать их имена, это достаточно известные имена. Имена тех людей, которые уехали. Их запугали тем, если они хотя бы рота откроют, не выживут их семьи, а их посадят в тюрьму. Они очень просят не говорить их имен. Вчера мне сказал один очень известный артист: "У вас жизнь остановилась, а у нас закончилась", Я думаю, что это красноречиво. Но вынуждена признаться, что таких сообщений не много, их единицы", — рассказала Ефросинина в эфире телемарафона.

А вот сама Маша активно в своем Instagram критикует действия российских властей и распространяет правдивую информацию о событиях в Украине. Как говорит телеведущая, россияне следят за ее публикациями.

"Количество показов моего видео насчитывает 60-80 миллионов просмотров за семь дней. Это доказывает, что они все видят и слышат. Они все достаточно запуганы, они боятся. Все мои обращения совершенно точно они смотрят", — поделилась Маша.

Маша Ефросинина в эфире телемарафона / скриншот с видео

К слову, Машу тем временем пытаются дискредитировать в России. Они распространяют фейки, что якобы ведущей заплатили, чтобы она призывала убивать россиян. Впрочем, это все ложь.

"Видео распространяли мелкие блогеры, которым приказали это сделать. Я, думаю, им заплатили. Они распространяли видео, где ставили скриншот моей страницы и писали, что мне и всем звездам заплатили миллион долларов, чтобы они призывали убивать российский народ", — рассказала знаменитость.

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