Егери-десантники отразили несколько волн мясных штурмов на Покровском направлении: как это было (видео)

На Покровском направлении в Донецкой области россияне весь день пытались атаковать позиции одного из подразделений 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины. В целом, егери-десантники отразили несколько волн мясных штурмов.

Видео отражения штурмов опубликовало ДШУ ВСУ.

Утром в бой россияне бросили на прорыв обороны группу обычных солдат. Когда они бесславно пали под огнем наших воинов, на помощь пришли опытные спецназовцы, об этом свидетельствовали радиоперехваты их переговоров.

Дважды российские спецназовцы пытались подобраться к позициям, перешагивая через тела убитых штурмовиков-предшественников, однако артиллерийская поддержка братских подразделений разбила их планы.

Далее сбросы БПЛА и пулеметный расчет егерей-десантников окончательно зачистили поле боя.

Как егери-десантники отражали мясные штурмы на Покровском направлении

Ранее воины ВСУ рассказали, как сбивают беспилотники и почему оккупанты запускают по Украине черные "Шахеды".

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