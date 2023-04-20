Египет изменил свое отношение к РФ после скандала: эксперт объяснил, как это повлияет на войну

Египет отказался производить ракеты для России, что свидетельствует о его измененной позиции по сотрудничеству с Москвой.

Эту информацию сообщил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам эксперта, Египет находится в сложной экономической и политической ситуации, получая ежегодно более 1 млрд. долларов военной помощи от США с определенными обязательствами. Это убедило Египет, что сотрудничество с Россией может привести к серьезным последствиям, потому они отказались от идеи помогать Москве.

Игорь Семиволос отметил, что это показало мастерство американской администрации, которая смогла убедить Египет. Предложение американцев заключалось в продаже вооружения США, которое потом может оказаться в Украине. Таким образом, Египет может продолжать называть себя нейтральной страной, не напрямую поставляя вооружение нашему государству.

Эксперт также отметил, что после этого скандала Египет не рискнет играть на два фронта. Несмотря на это, у Египта есть объективные отношения с Россией, такие как продажа зерна и строительство атомной электростанции, и пока неизвестно, как это повлияет на сотрудничество между странами.

Напомним, что Египет приостановил тайные поставки ракет в Россию и начал производить для Украины.

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