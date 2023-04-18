Египет приостановил тайные поставки ракет в Россию и начал производить для Украины

Египет приостановил план тайных поставок ракет в Россию. Теперь же страна будет производить артиллерийские боеприпасы для Украины.

Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, на прошлой неделе стало известно еще об одном документе, разоблачающем тайную схему, предложенную президентом Египта Абдель Фатахом ас-Сиси в феврале, по предоставлению России до 40 000 122-мм ракет Sakr-45.

По данным новых документов, которые WP получила из массива материалов, говорится, что в начале марта Сиси отказался от планов поставок Москве. Примечательно, что за десятилетие Египет остается главным американским союзником на Ближнем Востоке. В частности, страна получает более 1 миллиарда долларов в год в виде военной помощи от США.

Данные свидетельствуют, что Египет отложил московское соглашение и одобрил продажу артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 155 мм Соединенным Штатам для передачи Украине.

Вашингтон пытался заручиться новыми поклонниками – и крайне необходимыми боеприпасами – для борьбы Киева с российскими войсками. Египет намерен использовать свои возможности по производству оружия для Украины как "рычаг" для получения передовой американской военной продукции, говорится в документе.

Ранее стало известно, что в секретном документе разведки США, который "слили" в Сеть, говорится о намерениях президента Египта Абделя Фаттах Ас-Сиси изготовить до 40 000 ракет для тайной доставки в Россию.

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