Его 10-летний сын погиб, жене грозит ампутация ноги: семья ультрамарафонца попала под артобстрел

Его 10-летний сын погиб, жене грозит ампутация ноги: семья ультрамарафонца попала под артобстрел

Черниговский ультрамарафонец из ДЦП Максим Ус потерял сына, а жена нуждается в эвакуации.

Черниговский ультрамарафонец из ДЦП Максим Ус потерял сына, жене грозит ампутация ноги. Все попали под обстрел, снаряд упал рядом с домом, передает " Общественное Чернигов ".

Семья спряталась от обстрела в коридоре квартиры, потом все перебежали в подъезд, думали, там безопаснее. О них сняли сюжет журналисты "Общественного".

Семья ультрамарафонца попала под артобстрел. Сын погиб. Жена ранена. Она нуждается в эвакуации.

Трагедия произошла 16 марта. Максим с женой искали безопасное место для сына пересидеть обстрел, у парня был аутизм. Из коридора квартиры вышли в подъезд. Входная дверь не защитила ее от осколков.

Дверь выбила взрывной волной, осколки полетели в подъезд, где скрывались Усы.

«Было темно, услышал, как моя жена кричит. Я понял, что произошло, включил налобный фонарик, смотрю здесь лежащий ребенок и пятно крови», — вспоминает спортсмен.

Двое мужчин на руках выносили людей из разбомбленных домов. Травмированных несли к скорым. 10-летнего Дмитрия сразу увезли на операцию.

Дмитрий скончался в реанимации спустя неделю. Его маме Евгении прямо сейчас нужна срочная эвакуация из города и операция. Иначе может потерять ногу. Максим ищет способ вывезти его из Чернигова.

Напомним, враг отошел из населенного пункта Сновск, уничтожив мост через Снов.

На Северском направлении противник, силами определенных подразделений из состава Центрального военного округа, наступательных действий не производил. Сосредоточил усилия на закреплении и содержании ранее занятых рубежей.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские войска продолжают готовиться к наступлению.

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