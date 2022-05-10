Его дед воевал с фашизмом, а он уже восьмой год борется с рашизмом: история командира Александра Вдовиченко

Его дед воевал с фашизмом, а он уже восьмой год борется с рашизмом: история командира Александра Вдовиченко

История повторяется не только в том, как в гитлеровской Германии изображали врага. И так же теперь – русская пропаганда изображает украинцев, а – в наступательных боях, с которыми русская армия пыталась взять Киев. Точились они – в тех же окрестностях столицы, где во время Второй мировой был развернут Лютижский плацдарм, а выступили против оккупантов внуки тогдашних защитников Украины.

Командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Александр Вдовиченко руководил защищавшей Киев бригадой. А его дед — воевал в советской армии против нацизма, говорится в ТСН.

Небольшой поселок Мощун мог стать воротами в Киев для оккупантов. Гостомельский аэродром, куда с начала полномасштабного вторжения высаживался вражеский десант здесь в нескольких километрах, а в лесах, через реку Ирпень, россияне разворачивали понтонную переправу, прикрываясь выстрелами артиллерии.

Сюда они бросили подразделения войск, которые в России считали самыми элитными. Но украинские военные показали – они лучше. Своим мужеством, опытом войны и новейшим оружием. «Мы противника превосходим в 10 раз тем, что боремся за свою землю, за своих детей и будущее, а с этим оружием в разы – потому что оно новейшее и технологичное. Но для всего нужны люди», — говорит военный.

Эта попытка штурма Киева изрядно перекликается с боями во время Второй мировой на окраине столицы. О них Александр Вдовиченко не только читал в книгах по истории, но и слышал от своего деда, который тогда воевал. В 1943-м именно в этих лесах был развернут Лютижский плацдарм, упоминания о тех боях до сих пор здесь. «Дот номер 510. Однозначно в этом доте были и украинцы и россияне. Воевали против нацизма и фашизма. А сейчас мы, как они говорят, со старшим братом. Но это не старший брат, они нищие. Орда. Абсолютное зло», – добавляет мужчина.

Прочное бетонное здание внутри пронизано арматурой тогда спасало защитников Украины от немецких нацистов. Теперь послужила хорошим укрытием от их русских оккупантов. «Сюда люди перебегают от дороги. И передвигались в направлении села Мощун», – рассказывает боец.

А их россияне сыпали почти безостановочно, не жалея ни дома гражданских, ни их жизни. Все ужасные преступления оккупантов против украинцев уже чеканят в мировой истории под названием «рашизм». Оно означает идеологию не только власти Кремля, но и российского общества. Александр уверен, если бы его дед застал эту войну, был бы на стороне Украины. Точно был горд своим внуком, который избрал стать офицером в вооруженных силах.

Война Александра началась в 2014 году. И уже тогда знал, что решающая битва за Украину еще впереди. «Киев мы отстояли. Впереди война. Трудная война», — говорит он.

История о командире 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев

Но у нас значительное преимущество не только в новейшем оружии и поддержке Украины всем миром. А прежде всего в людях, точно знающих, что за ними их семьи и дом.

"Это наша народная война. Если мы выстоим, а мы выстоим против этого зла, ползущего на нашу землю, то мы будем жить по-нишему. Как люди", – добавляет военный.

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