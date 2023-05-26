"Его не выпустят": у Зеленского прокомментировали заявления Пригожина о выходе "вагнеровцев" из Бахмута

Лидер "вагнеровцев" Евгений Пригожин не сможет вывести их из Бахмута, поскольку ему просто не позволят это сделать, несмотря на то, что у своего Пригожина другие цели и планы.

Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает 24 канал.

Он отметил, что какую-то часть "вагнеровцев" могут вывести на ротацию, однако наиболее боеспособные части будут и дальше находиться в Бахмуте.

Подоляк заявил, что Пригожин стремится последние полтора месяца закрепиться в повестке дня, как основной комментатор войны. Пока он выступает в роли своеобразного "сталкера", ускоряющего распад российской элиты. Именно на Пригожине возложена ответственность атаковать русскую элиту.

Ситуация в России стремительно ухудшается, поскольку война уже надолго затянулась. Со временем люди начнут задавать вопросы, поскольку видят, что все идет не так, как им обещали.

"Любая власть держится на сакральности. То есть царь должен выглядеть, как икона. Сегодня же в Путине сомневаются все. Он абсолютно десакрализован. И Пригожин повышает свой "вес" на внутреннем рынке. Другие молчат, а он задает вопрос: "А с какими целями мы заходили на территорию Украины и что мы получили?» – сказал Подоляк.

Пригожин фиксирует, что российский диктатор Путин по своему движению ничтожен и не знает, что делать дальше. Также Пригожин параллельно пытается зафиксировать свою субъектность, поскольку понимает, что Россию ждет не классическая революция среди элит, а много разных протестных и бунтарских проявлений в разных регионах.

Напомним, ранее сообщалось, что враг существенно снизил количество атак в Бахмуте. Между тем ВСУ воспользуются ротационным процессом российских оккупантов, чтобы нанести им максимальный ущерб.

Кроме того, мы ранее информировали, что "вагнеровцы" Евгений Пригожин заявил, что его ПВК начало выход из Бахмута и якобы передают свои позиции регулярной армии РФ.

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