"Его слова звучали по миру": Байден написал статью о Зеленском для культового журнала

"Его слова звучали по миру": Байден написал статью о Зеленском для культового журнала

Президент США Джо Байден написал текст в TIME о Владимире Зеленском, который к тому же вошел в рейтинг 100 самых влиятельных людей в 2022 году.

Влиятельный журнал TIME обнародовал список сотни самых влиятельных людей мира. Среди них и украинский лидер Владимир Зеленский, текст о котором написал действующий президент США Джо Байден.

Об этом говорится на сайте TIME.

Байден написал краткий текст об украинском президенте Зеленском, отметив его устойчивость и храбрость.

"Когда Владимир Путин начал свою жестокую войну против Украины и украинцам нужен был их лидер, слова Владимира Зеленского звучали миром: "Президент здесь". В президенте Зеленском народ Украины имеет лидера, который достоин их храбрости и устойчивости, поскольку граждане всей страны — владельцы магазинов и солдаты, портные и водители грузовиков — ведут борьбу за свои дома и свою свободу... Каждый раз, когда мы говорим, я слышу в голосе президента Зеленского решительность человека, который глубоко верит в свой долг перед своим народом и ежедневно должен вести свою нацию. в этот темный и трудный час", — пишет Байден.

Также читайте Владимир Зеленский рассказал, чем гордится за три года на должности президента Украины

Президент США отметил, что страны свободного мира вдохновлены примером Зеленского. Мировые лидеры стали более сплоченными, решительными и целеустремленными.

"При поддержке США, наших союзников и партнеров он (Зеленский. — Ред.) оставил свой след в истории и доказал миру, что Украина будет существовать долго, а ее народ будет иметь демократическое будущее, которого он так долго желал", — добавил глава Белого. дома.

Кроме того, в сотню самых влиятельных людей мира в текущем году по версии американского журнала Time попал не только президент Украины Владимир Зеленский, но и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Самых влиятельных людей мира распределяли по шести категориям: "Художники", "Новаторы", "Титаны", "Лидеры", "Кумиры" и "Новички". Зеленский и Залужный попали в категорию "Лидеры".

Напомним, что Зеленский рассказал, каким будет мир, если человечество "упустит поворотный момент" и не остановит РФ.

Читайте также: