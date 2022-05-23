"Его слова звучали по миру": Байден написал статью о Зеленском для культового журнала

Президент США Джо Байден написал текст в TIME о Владимире Зеленском, который к тому же вошел в рейтинг 100 самых влиятельных людей в 2022 году.
Влиятельный журнал TIME обнародовал список сотни самых влиятельных людей мира. Среди них и украинский лидер Владимир Зеленский, текст о котором написал действующий президент США Джо Байден.
Об этом говорится на сайте TIME.
Байден написал краткий текст об украинском президенте Зеленском, отметив его устойчивость и храбрость.
"Когда Владимир Путин начал свою жестокую войну против Украины и украинцам нужен был их лидер, слова Владимира Зеленского звучали миром: "Президент здесь". В президенте Зеленском народ Украины имеет лидера, который достоин их храбрости и устойчивости, поскольку граждане всей страны — владельцы магазинов и солдаты, портные и водители грузовиков — ведут борьбу за свои дома и свою свободу... Каждый раз, когда мы говорим, я слышу в голосе президента Зеленского решительность человека, который глубоко верит в свой долг перед своим народом и ежедневно должен вести свою нацию. в этот темный и трудный час", — пишет Байден.
Президент США отметил, что страны свободного мира вдохновлены примером Зеленского. Мировые лидеры стали более сплоченными, решительными и целеустремленными.
"При поддержке США, наших союзников и партнеров он (Зеленский. — Ред.) оставил свой след в истории и доказал миру, что Украина будет существовать долго, а ее народ будет иметь демократическое будущее, которого он так долго желал", — добавил глава Белого. дома.
Кроме того, в сотню самых влиятельных людей мира в текущем году по версии американского журнала Time попал не только президент Украины Владимир Зеленский, но и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Самых влиятельных людей мира распределяли по шести категориям: "Художники", "Новаторы", "Титаны", "Лидеры", "Кумиры" и "Новички". Зеленский и Залужный попали в категорию "Лидеры".
Напомним, что Зеленский рассказал, каким будет мир, если человечество "упустит поворотный момент" и не остановит РФ.
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