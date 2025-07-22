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Ехал на велосипеде: военные РФ в упор расстреляли гражданского в Донецкой области
Житель Торского просто ехал на велосипеде, когда русские солдаты открыли по нему огонь.
Российские оккупанты расстреляли гражданского мужчину в Торском на Донетчине.
Об этом сообщили и обнародовали видео бойцы 63-й отдельной механизированной бригады (63 ОМБр).
На кадрах можно увидеть, как военный РФ, выходя из кустов, стреляет в гражданского мужчину, который едет по дороге на велосипеде, а затем вплотную добивает раненого.
Бойцы 63 ОМБр зафиксировали это преступление россиян на Лиманском направлении.
По данным бригады, бойцы Сил обороны Украины зафиксировали российское преступление во время аэроразведки. Линия фронта приблизилась к Торскому на расстояние около 3 км, говорится на интерактивной карте аналитического проекта Deep State.
«То, что россияне — убийцы и ублюдки, уже давно не секрет. Но не часто удается снять их бесчеловечные поступки в прямом эфире. На этот раз удалось „кацапы“ в Торском расстреляли гражданского, причем совершенно сознательно, с добиванием», — говорится в сообщении украинских бойцов.
По данным бригады, пилоты БпЛА Сил обороны уничтожили оккупантов РФ, расстрелявших мужчину в Торском.
Напомним, российским солдатам предписывают казнить украинских бойцов. Об этом свидетельствует перехват ГУР.
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