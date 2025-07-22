ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

Ехал на велосипеде: военные РФ в упор расстреляли гражданского в Донецкой области

Житель Торского просто ехал на велосипеде, когда русские солдаты открыли по нему огонь.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Ехал на велосипеде: военные РФ в упор расстреляли гражданского в Донецкой области

Расстрел гражданского мужчины в Торском

Российские оккупанты расстреляли гражданского мужчину в Торском на Донетчине.

Об этом сообщили и обнародовали видео бойцы 63-й отдельной механизированной бригады (63 ОМБр).

На кадрах можно увидеть, как военный РФ, выходя из кустов, стреляет в гражданского мужчину, который едет по дороге на велосипеде, а затем вплотную добивает раненого.

Бойцы 63 ОМБр зафиксировали это преступление россиян на Лиманском направлении.

По данным бригады, бойцы Сил обороны Украины зафиксировали российское преступление во время аэроразведки. Линия фронта приблизилась к Торскому на расстояние около 3 км, говорится на интерактивной карте аналитического проекта Deep State.

«То, что россияне — убийцы и ублюдки, уже давно не секрет. Но не часто удается снять их бесчеловечные поступки в прямом эфире. На этот раз удалось „кацапы“ в Торском расстреляли гражданского, причем совершенно сознательно, с добиванием», — говорится в сообщении украинских бойцов.

По данным бригады, пилоты БпЛА Сил обороны уничтожили оккупантов РФ, расстрелявших мужчину в Торском.

Напомним, российским солдатам предписывают казнить украинских бойцов. Об этом свидетельствует перехват ГУР.

Читайте также:

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie