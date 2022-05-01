"Ехал танк-оккупант на неизбежную судьбу, башню оторвало ему "Стугной" за Бучу": десантники поздравили украинцев с воскресеньем

"Ехал танк-оккупант на неизбежную судьбу, башню оторвало ему "Стугной" за Бучу": десантники поздравили украинцев с воскресеньем

ВСУ уничтожили российский танк в Донецкой области: появилось видео.

Украинские десантники в воскресенье уничтожили в Донецкой области очередной танк российских оккупантов.

Об этом сообщает прессцентр командования ДШВ.

"Всем доброе воскресное утро! В Донецкой области, воины 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины с ПТРК "Стугна-П" в очередной раз уничтожили танк российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Накануне в Генштабе показали, как ВСУ уничтожает вражеские гаубицы. Разведчики вовремя обнаружили месторасположение кафиров, после чего украинская артиллерия "поработала" в ответ.

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