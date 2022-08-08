Ехала по селу на велосипеде: в Сумской области во время российских обстрелов погибла жительница села

В результате очередных обстрелов россиян 8 августа погибла женщина. В момент атаки она ехала на велосипеде по селу.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, 8 августа около 11.20 российские военнослужащие с территории РФ обстреляли село Катериновка Шосткинского района. В результате обстрела погибла местная жительница, которая ехала на велосипеде по населенному пункту.

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Женщина получила осколочное ранение в шею. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, на месте происшествия работают правоохранители и эксперты.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские оккупанты массированно обстреляли Сумщину. В одной громаде продолжаются взрывы и вспыхнули пожары.

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