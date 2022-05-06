Ехала с простреленными ногами: 15-летняя девочка под обстрелами вывезла раненых из Попасной (видео)

15-летняя украинка села за руль автомобиля и вывезла нескольких раненых взрослых из Попасной в Луганской области в Бахмут на Донетчине.

По словам девочки, по дороге их машина попала под обстрел, и она получила ранение ног, однако, несмотря на боль, продолжила ехать.

"А как ты приняла такое решение, ты же маленькая?" — спросили у девочки.

"Просто нужна была срочная помощь, чтобы не потерять много крови. У нас там лежали мины в шахматном порядке, там проехать невозможно было, но я как-то проехала машиной, и дальше там труп женщины лежал и столб. Я это тоже проехала и потом поворот направо и нас обстреляли, мне ноги. Я ничего не могла сделать, машина заглохла, я едва ее завела. Но машина потом все равно заглохла из-за того, что аккумулятор прострелила пуля", — рассказала 15-летняя.

Она добавила, что ехала насколько могла, было очень больно.

"Но все-таки, хоть как-то. Я же не бросила бы их под обстрелами", – сказала девочка.

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