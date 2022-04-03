"Ехали к бабушке": в Одесской области задержали шестеро мужчин, которые пытались сбежать в Молдову

"Ехали к бабушке": в Одесской области задержали шестеро мужчин, которые пытались сбежать в Молдову

Пограничники задержали злоумышленников у государственной границы с Молдовой.

Служащие государственной пограничной службы задержали шестеро мужчин в Одесской области, которые пытались незаконно пересечь границу в Молдову.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Ночью военнослужащие остановили у государственной границы с Молдовой автомобиль "Рено". В салоне кроме водителя находились четыре пассажира, еще два – в багажнике.

Пассажиры заявили, что едут к бабушке.

"Охранникам границы они в один голос вопили, что едут к родной бабушке в село Болградского района Одесщины. Однако, как зовут и по какому адресу проживает старушка, «внучки» не вспомнили. И это несмотря на то, что все были достаточно взрослыми — от 20 до 40 лет", — говорится в сообщении.

За попытку незаконного пересечения государственной границы пассажиры были привлечены к административной ответственности за 204-1 КУоАП. Относительно перевозчика решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Напомним, трое военных в Хмельницком незаконно переправляли мужчин за границу.

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