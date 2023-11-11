Ехали на мотоцикле: россияне обстреляли дорогу в Сумской области и убили гражданских

Российские оккупанты обстреляли автомобильный путь в Сумской области 11 ноября. В результате атаки погибли двое гражданских мужчин, ехавших на мотоцикле. Одному из погибших было 70 лет, а другому – 59 лет.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

По данным следствия, оккупанты применили запрещенные международным правом методы ведения войны и обстреляли автомобильную дорогу между населенными пунктами Старая Гута-Новая Гута Шосткинского района Сумской области.

Обстрел Сумщины Фото: Сумская областная прокуратура

"В результате атаки окупантов погибли два гражданских мужчины, которые ехали на мотоцикле, одному из погибших было 70 лет, а другому – 59 лет", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области во время ракетной атаки россиян было уничтожено 18 частных жилых домов. В постройках выбиты окна, двери, повреждены крыши, фасады.

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