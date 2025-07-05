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Ехали на строительство, а стали "пушечным мясом" Путина: история беглого кубинского наемника
Тыщи граждан Кубы, которые искали высокооплачиваемую работу строителями в России, стали жертвами обмана: вместо обещанного их бросили на войну против Украины.
37-летний Франциско Гарсия был среди сотен кубинцев, летевших из Гаваны в Москву, надеясь уйти от бедности. Их заманили объявлениями в Facebook и других соцсетях, обещавших высокооплачиваемую работу на строительстве в России, но на самом деле мужчин принудительно делали наемниками и отправляли на фронт в Украину.
Об этом он рассказал изданию Daily Mail.
Гарсия, бывший санитар с Кубы, зарабатывавший около 40 пенсов в день, наивно поверил объявлению, предлагавшему разрешение на работу, 204 000 рублей в месяц и российский паспорт. Уже через три дня он вылетел в Москву. В аэропорту их встретили военные и приказали сесть в армейские грузовики. Мужчин отвезли в заброшенную спортивную школу, где впоследствии угрозами заставили подписать контракты на военную службу.
По словам Франциско, он быстро осознал, что его жизнь «изменилась навсегда». На следующий день новым наемникам выдали автоматы и отправили на 30-дневную учебу.
Он рассказал о жестокости на фронте, где кубинцев заставляли быть «роботами», а командиры избивали их примерами автоматов «чтобы выбить страх». По его словам, самую большую опасность представляли беспилотники, о которых кубинцы поначалу даже не знали. Франциско с ужасом рассказал журналистам, что видел, как вокруг него гибли солдаты — либо в бою, либо покончили с собой, не выдержав психологического давления.
Издание отмечает со ссылкой на данные украинской разведки, что с начала полномасштабного вторжения Россия завербовала более 20 000 кубинцев. Из них около 7000 сейчас находятся на фронте в Украине.
Франциско Гарсия — один из немногих, кому удалось скрыться. Он дважды получал тяжелые ранения, и каждый раз русские солдаты покидали его на поле боя.
После года службы в артиллерийской бригаде российской армии Гарсия получил двухмесячный отпуск, который использовал для побега. Он заплатил перевозчику миллион рублей и через шесть стран добрался до Афин. На Кубу он вернуться не может, ведь его считают предателем. В Афинах Франциско живет в палатке в постоянном страхе, что российские спецслужбы найдут его и накажут за бегство.
«Я бы сказал всем кубинцам, которые видят объявления, обещающие волшебную жизнь в России, держаться подальше. Жизнь бесценна, и это того не стоит», — подытожил Гарсия.
Напомним, разведка Британии сообщила, как РФ вербует иностранных наемников для войны против Украины. Чаще воевать за Россию приобщаются граждане Южной и Восточной Азии.