В Украине 47-я бригада дала отпор атаке 155-й бригады морпехов РФ. "Элитные" морпехи РФ с флагами "пабеды" потерпели поражение под Курщиной.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бригады.

Россияне снова пошли в штурм на Курщине против 47-й бригады и союзников.

Колонной из более десятка танков и около роты противников — на штурм бросили "элитную" российскую 155-ю бригаду морпехов с флагами "победы". Но вместо "победы" получилось традиционное "мракобесие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские танки и пехота понесли разрушительный удар от FPV-дронов. Вражеские атаки не выдержали давления мин и беспилотников 47-й бригады "Маґура".

Отмечается, что российские танки и пехота потерпели сокрушительный удар от FPV-дронов. Вражеские атаки не выдержали давления мин и беспилотников 47-й бригады "Магура".

47-я бригада показала свою мощь / Фото: ТСН.ua

Напомним, ранее мы писали о том, что Третья штурмовая бригада показала высокую эффективность в борьбе с врагом. Россияне пытались "зарыться" в землю, но эти попытки закончились их гибелью.

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