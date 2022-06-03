Ехали в авто боевиков: двое журналистов Reuters получили ранения под Северодонецком

Ехали в авто боевиков: двое журналистов Reuters получили ранения под Северодонецком

Вблизи Северодонецка двое журналистов Reuters попали под обстрел и получили незначительные ранения. Это произошло, когда медийщики ехали в автомобиле российских боевиков и с их водителем.

Водитель автомобиля при обстреле погиб.

Об этом пишет CNN со ссылкой на сообщение от спикера Reuters.

Там уточнили, что во время командировки двое журналистов Reuters получили легкие травмы, попав под обстрел на пути в Северодонецк.

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"Они передвигались в автомобиле, предоставленном поддерживаемыми Россией сепаратистами, за рулем которого находился назначенный сепаратистами водитель", — отметили в Reuters.

Пока больше подробностей инцидента не сообщается.

Напомним, по состоянию на 3 июня в Северодонецке продолжаются ожесточенные бои между украинскими военными и российскими оккупантами. Захватчики каждый день в Северодонецке теряют и живую силу, и технику. Есть вероятность, что ВСУ пойдут там в контрнаступление.

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