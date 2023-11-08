Ехали задерживать коллаборантов: оккупанты ударили из дрона по машине правоохранителей (фото)

Российские оккупанты ударили по автомобилю правоохранителей, которые ехали задерживать предателей. Все они чудом спаслись, выпрыгнув из машины на ходу.

На Купянщине стражи порядка уцелели от российского дрона, который попытался помешать работе полицейских. Следователь Николай Харченко рассказал, что они с коллегами звук беспилотника узнали сразу и поняли, что цель – они.

Об этом рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, машине ехали трое правоохранителей — участковый на пассажирском сиденье и оперативник за рулем. Дрона никто не видел, но характерный звук не оставлял сомнений в том, что они – мишень.

Сначала попытались оторваться, но быстро поняли, что этого не удастся сделать. Первым сориентировался водитель, говорит Николай Харченко. Именно он через секунды принял решение прыгать с машины. Мгновенно дал команду выпрыгивать, в эту же секунду раздался взрыв.

Авто правоохранителей после попадания / Фото: Facebook Сергей Болвинов

"Мы выпрыгнули за доли секунд до того, как дрон сбросил гранату. Она попала в заднюю часть автомобиля, а водитель прыгал последним, фактически уже в момент попадания", — рассказывает Николай Харченко.

У него и у его коллег – контузии, но, к счастью, всем удалось спастись.

"Все произошло прямо посреди улицы – враг охотится на нашей территории, пытается убить и запугать тех, кто сейчас на освобожденных территориях разоблачает коллаборантов и предателей. Но россиянам это не удастся – опергруппа то дело, по которому ехала на выезд, оставлять не собирается. Как и десятки других. И обязательно доведет до конца", — подчеркнул Болвинов.

Напомним, российская армия 7 ноября нанесла удар, вероятно, по реактивной системе залпового огня "Смерч" по селе Богатырь Волновахского района. В результате погибли местные жители. Правоохранители уже расследуют этот факт нарушения законов и обычаев войны.

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