"Эхо Москвы" из-за жесткой цензуры решили ликвидировать свою вещание

Их пытались закрыть, но они несколько дней продолжали вещание.

Совет директоров "Эхо Москвы" большинством голосов решил ликвидировать радиоканал и сайт.

Указали в социальной сети радиовещателя.

Этому предшествовала жесткая цензура. "1 марта доступ к ним начал блокировать Роскомнадзор по требованию Гепрокуратуры — из-за "недостоверной информации об операции в "ДНР" и "ЛНР"", — сообщали ранее.

Большинством голосов Совета Директоров Эхо Москвы принято решение о ликвидации радиоканала и сайта Эхо Москвы — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) March 3, 2022

США обвинили Кремль в разрешении полномасштабной войны против свободы СМИ и правды.