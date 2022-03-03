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"Эхо Москвы" из-за жесткой цензуры решили ликвидировать свою вещание

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Их пытались закрыть, но они несколько дней продолжали вещание.

Совет директоров "Эхо Москвы" большинством голосов решил ликвидировать радиоканал и сайт.

Указали в социальной сети радиовещателя.

Этому предшествовала жесткая цензура. "1 марта доступ к ним начал блокировать Роскомнадзор по требованию Гепрокуратуры — из-за "недостоверной информации об операции в "ДНР" и "ЛНР"", — сообщали ранее.

США обвинили Кремль в разрешении полномасштабной войны против свободы СМИ и правды.

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