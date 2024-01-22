Эхо Первой мировой: в CNN рассказали о крысином нашествии в окопах украинских защитников

Линии фронта кишат крысами и мышами, которые распространяют болезни, вызывающие у военных рвоту и кровотечение из глаз, подрывают боеспособность и воспроизводят ужасающие условия, в которых находились войска во время окопной войны во времена Первой мировой.

Об этом пишет CNN.

Мыши и крысы в окопах

Украинская военнослужащая с позывным Кира вспоминает, как прошлой осенью ее батальон охватила мышиная эпидемия во время боевых действий на юге Запорожской области.

“Представьте, что вы ложитесь спать, а ночь начинается с того, что мышь заползает вам в штаны или свитер, или грызет кончики пальцев, или кусает руку. Вы спите два-три часа в зависимости от того, насколько вам повезло», – рассказала она в интервью CNN.

По подсчетам военной, в ее блиндаже с четырьмя солдатами было около 1000 мышей: "Это не мыши посещали нас, а мы были их гостями".

По словам авторов материала, такие события частично связаны с изменением времен года и циклом спаривания мышей, но также показателем того, насколько война стала статической после контрнаступления Украины. Среди очередной суровой зимы мыши ищут пищу вдоль почти 1000-километровой линии фронта.

"Кира" рассказала, что перепробовала все, чтобы избавить их от мышей: рассыпала яд, распыляла аммиак, даже молилась. По ее словам, ближайшие магазины запаслись антимышиными средствами и принесли немалый успех. Но поскольку мыши продолжали приходить, она решила попробовать другие способы.

“У нас была кошка Буся, и поначалу она тоже помогала и ела мышей. Но потом их стало так много, что она отказалась. Кошка может поймать одну-две мыши, но если их 70 – это нереально”, – отметила “Кира”.

Украинские защитники борятся с грызунами/X (Twitter)

Видео, опубликованные в социальных сетях украинскими и русскими солдатами, показывают масштабы заражения передовой. Мыши и крысы снуют под кроватями, в рюкзаках, электрогенераторах, карманах и наволочках. В одном видео видно, как мыши выползают из российского миномета "Нона", а в другом кот пытается поймать мышь на кресле, пока из сиденья появляются еще десятки. Кот, безнадежно превосходящий численностью, признает поражение и отступает.

Какие болезни разносят грызуны

В декабре украинская военная разведка сообщила о вспышке "мышиной лихорадки" во многих российских частях вокруг Купянска Харьковской области. В сообщении говорится, что болезнь передается от мышей к человеку "при вдыхании пыли из мышиных фекалий или при употреблении мышиных фекалий с пищей".

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, "мышиная лихорадка значительно снизила боеспособность российских солдат". Не сообщается, пострадали ли от этого украинские войска так же.

Украинские власти не назвали конкретную болезнь, поразившую российские войска, но существует целый ряд заболеваний, связанных с проживанием рядом с грызунами, имеющими схожие симптомы, в том числе туляремия, лептоспироз и хантавирусная инфекция.

Ситуация напоминает Первую мировую войну

Авторы материала отметили, что этот отчет напоминал сообщения времен Первой мировой войны, когда гнилое накопление отходов и трупов позволяло "окопным крысам" быстро размножаться. Крысы ведут ночной образ жизни и часто бывают самыми активными, когда солдаты пытаются отдохнуть, вызывая огромный стресс.

Роберт Грейвс, английский поэт, воевавший в окопах, вспоминал в своих воспоминаниях, как крысы "вылезали из канала, питались многочисленными труппами и чрезвычайно размножались". Когда прибыл новый офицер, в первую же ночь он "услышал толкотню, посветил фонарем на кровать и увидел двух крыс на одеяле, которые боролись за отрубленную руку".

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Во время Первой мировой войны популяция крыс резко возросла, когда конфликт вошел в тупик. И есть опасения, что война России в Украине может сделать то же самое. Об этом в конце прошлого года в интервью журналу The Economist заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный : "Так же, как и во время Первой мировой войны, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик".

Борьба с грызунами

Игорь Загороднюк, научный сотрудник Национального музея истории Украины, рассказал CNN, что заражение мышами частично объясняется тем, что пик размножения грызунов приходится на осень, но также и на последствия самой войны.

Озимые культуры, посеянные осенью 2021 года, во многих местах не были собраны в 2022 году и дали щедрый самосов. Расплодившиеся на нем мыши пережили очень теплую зиму и продолжили собирать новый урожай”, — сказал он. Война также рассеяла естественных хищников, что позволило мышам более свободно размножаться.

Солдаты спят в блиндаже, удерживая позиции в заснеженном Серебрянском лесу Донецкой области, январь 2024 года/X (Twitter)

Кроме того, что мыши вызывают тревогу и болезни среди солдат, они также разрушают военное и электрическое оборудование. Когда "Кира" работала связистом и жила отдельно от других военных в Запорожье, она рассказала, что мыши "умудрялись залезать в металлические ящики и перегрызать провода", нарушая связь.

“Мыши грызли все: рации, ретрансляторы, провода. Мыши залезали в машины и перегрызали электропроводку, чтобы машины не могли ехать, также они грызли баки и колеса, – рассказала Кира. — Ущерб от мышей только в нашем блиндаже составляет миллион гривен”.

Загороднюк подчеркнул, что ущерб может быть критическим, "поскольку потеря связи может стоить жизни". В заключение он сказал, что поскольку Украина переживет еще одну зиму, проблема, скорее всего, усугубит, прежде чем улучшится. Ведь будет все холоднее и холоднее, а крысы все больше будут влезать в окопы.

Напомним, на Купянском направлении солдаты армии РФ массово болеют "мышиной лихорадкой". Жалобы на заболевание от личного состава командование проигнорировало, расценив их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях.

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