Екатерина Осадчая довела до слез историей мальчика из Мариуполя: "Города нет, но море осталось"

Ведущая Екатерина Осадчая у себя на странице в Instagram поделилась щемящей историей маленького мальчика из Мариуполя.

Знаменитость разместила пост одной волонтерши, которая рассказала, как в ее центр привезли деток из размомбобленного Мариуполя. Дети вели себя вежливо и прежде чем съесть печенье, серьезно спрашивали, нужно ли еще с кем-то поделиться.

А когда пили воду, то после двух глотков спрашивали, можно ли выпить всю.

"Чтобы как-то утешить братиков, задавали вопрос о родном городе. Старшенький серьезно ответил: "Города нет". А младший братик с добротой и непосредственностью пригласил: "Вы приезжайте, море осталось"... Это разорвало мою душу в клочья... Мариуполь... Города нет... Но море осталось", — поделилась волонтер.

В свою очередь Осадчая подчеркнула, что сделает все, чтобы ужасы настоящего остались в памяти детей только в виде борьбы за свободу:

"Дети, мы обещаем, что мы сделаем все, чтобы вы жили в самой богатой стране и все ужасы настоящего вспоминали только как борьбу за свободу", — отметила ведущая.

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