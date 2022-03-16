Екатерина Осадчая послала MARUV вслед за российским кораблем: "Отдай украинский паспорт"

Ведущую разозлила позиция певицы.

Ведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая резко высказалась касательно украинской певицы Анны Корсун, известной по псевдониму MARUV.

В общем, Анна живет и строит карьеру в РФ. Когда в Украине началась война, исполнительница написала только один пост с поддержкой украинцев.

"Русские военнослужащие задумайтесь! Военные действия и тем более человеческие жертвы не сделают людей лучше или счастливее. Всем матерям нужны живые сыновья, детям – родители, а женам – их мужья", — написала тогда Анна.

Впрочем, после того, как в РФ приняли закон о так называемых "фейках о российской армии", уроженка Украины начала игнорировать войну. Певица стала давать интервью российским СМП (ред. – средства массовой пропаганды), где рассказывала о своей беременности.

Екатерина Осадчая не выдержала и послала Анну следом за российским кораблем. Ведущая отметила, что исполнительница недостойна паспорта гражданина Украины.

Екатерина Осадчая обратилась к MARUV / instagram.com/kosadcha

"Аня, отдай украинский паспорт. Получи российский и следуй за российским кораблем", — написала Осадчая.

Напомним, Анна Корсун не единственная украинская знаменитость, которая живет в России и предпочитает не замечать войну в Украине. Регина Тодоренко ведет себя, будто ничего не происходит. Когда еще Instagram был не заблокированный в РФ, артистка развлекала фанатов и, в частности, демонстрировала свой гардероб.

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